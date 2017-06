Verloren zoon staat voor terugkeer bij Feyenoord

Trainer Giovanni van Bronckhorst gaf intern al geruime tijd aan dat hij Jean-Paul Boëtius graag terug wilde halen naar Feyenoord. Clubicoon Willem van Hanegem schreef in zijn column in deze krant meer dan eens dat de Rotterdammer een geschikte opvolger voor Eljero Elia, die naar Basaksehir in Turkije is vertrokken, zou kunnen zijn. En ondertussen is ook technisch directeur Martin van Geel enthousiast geworden over een rentree van de 23-jarige, rechtsbenige aanvaller in de Kuip.



In augustus 2015 trok Boëtius nog teleurgesteld de deur van de Kuip achter zich dicht. Na een moeizaam seizoen onder Fred Rutten keerde bij de Rotterdammer ook onder diens opvolger Giovanni van Bronckhorst het goede gevoel niet terug. FC Basel meldde zich en Boëtius tekende voor vier seizoenen bij de Zwitserse kampioen, technisch directeur Martin van Geel liet 2,2 miljoen euro bijschrijven op de rekening van de club.

Complimenten

Dat Boëtius juist voor Zwitserland koos, leverde hem aanvankelijk veel complimenten op. FC Basel staat bekend als een club waar veel spelers worden klaargestoomd voor de Bundesliga of de Premier League. Maar in Zwitserland waren de sportieve hoogtepunten voor de aanvaller op één hand te tellen. Afgelopen winter streek hij op huurbasis neer in Genk. Onder Albert Stuivenberg, die Boëtius eerder onder zijn hoede had bij Oranje onder 17 jaar en Jong Oranje, pakte hij de draad weer op. Zo scoorde hij onder meer koppend in de kwartfinale van de Europa League tegen Celta de Vigo.



Toch nam Genk de speler niet over van FC Basel, terwijl de Zwitsers op hun beurt concludeerden dat een terugkeer van grootverdiener Boëtius ook verre van ideaal was. Ondertussen had Van Bronckhorst dus al eens een visje uitgegooid bij de aanvaller, zeker omdat snel duidelijk was dat Elia de kampioensploeg per se wenste te verlaten. FC Basel eist niet de hoofdprijs voor de speler en Boëtius wil financieel fors inleveren om zijn enigszins vastgelopen loopbaan weer een nieuwe duw in de rug te kunnen geven in vertrouwde omgeving. Voor Feyenoord moet hij ruim een maand na het veroveren van de landstitel de eerste aankoop zijn. Feyenoord rekent op een spoedig akkoord met FC Basel.

Amrabat nog altijd kandidaat

De club onderneemt pogingen om ook Steven Berghuis, die afgelopen seizoen op huurbasis in de Kuip speelde, los te weken bij Watford. En daarnaast is Sofyan Amrabat (20) nog altijd kandidaat om het middenveld van de Rotterdammers te komen versterken. De international van Marokko heeft Van Bronckhorst al laten weten dat hij, ondanks interesse van clubs uit Duitsland en Engeland, dolgraag naar de Kuip komt. De jongeling wil de stap van de subtop naar de top in Nederland maken, alvorens pas serieus na te denken over een club in het buitenland.



De ruim 2 miljoen euro die Van Geel eerder deze maand bood werd door de top van FC Utrecht echter van tafel geveegd. Eigenaar Frans van Seumeren en technisch directeur Jordy Zuidam willen veel meer voor de groeibriljant uit Huizen.