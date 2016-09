Vermote wint etappe in Ronde van Groot-Brittannië

De tweede etappe ging over 168 kilometer van Carlisle naar Kendal in het noordwesten van Engeland. In totaal worden er acht etappes gereden. De finish is komende zondag in Londen.



In het klassement is Dylan van Baarle de beste Nederlander. Hij staat zevende op 1.12 van de leider. Tom Dumoulin is negende, met hetzelfde verschil.



De Duitser André Greipel won zondag de openingsrit.