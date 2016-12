Verstappen: Ik ga niet nóg een jaar leren

Lees jij alles?

Max Verstappen: ,,Sowieso op de sociale media niet. Het probleem is dat een heleboel mensen maar wat roepen en dat niet recht in je gezicht durven te zeggen. Waarom zou ik dan de moeite nemen om dat allemaal te gaan lezen? Of om te reageren? Ik volg helemaal niets meer van nieuws rond de Formule 1. Op Twitter niet. Op Instagram niet. Op Facebook niet. Niets.''



Hij deed dat wel, de eerste maanden in dienst van Red Bull Racing. Maar besloot daar in augustus mee te stoppen vanwege de vele negatieve reacties na zijn 'agressieve' race in Spa. ,,Gewoon niets meer lezen, dat helpt. En in jezelf blijven geloven, niet geloven wat iedereen beweert.''



Je bent als topcoureur uitgegroeid tot een bekende wereldburger. In eigen land is je populariteit enorm. Wat merk je daar zelf van?

,,Het liefst krijg ik helemaal niets mee van die dingen, maar dat hoort erbij, helaas. En dat went ook wel weer heel erg snel. Je weet op een gegeven moment wel waar je nog wel en waar je niet meer kunt komen. Daar probeer je op in te spelen. Soms is het best wel jammer, want je wilt toch wel je eigen ding blijven doen. Maar gewoon effe gezellig door de stad lopen, is er niet meer bij. Thuis in Limburg niet. Maar ook in Amsterdam kan ik niet meer normaal rondlopen. Dat heb ik wel ervaren, dus dat ga ik ook niet meer doen. Dit jaar was al die aandacht vanaf het begin hoe dan ook al meer dan in 2015, maar zeker na die overwinning in Spanje is dat nóg meer toegenomen. Je wordt voortdurend lastiggevallen om op de foto te gaan enzovoort. Je bent dan toch heel de tijd aan het rondlopen met het idee van misschien moet ik hier maar een beetje achter schuilen, anders word ik daar zo weer tegengehouden. Dat soort dingen. Maar weet je, ik woon in Monaco. Ben daar de meeste tijd en daar is het gelukkig rustiger. In Nederland loop ik toch al niet zo veel meer rond. Of het is speciaal voor een evenement, of zo. En dan ben ik weer snel terug thuis.''



Sta je er weleens van te kijken wat je allemaal hebt teweeggebracht in eigen land? Tienduizenden mensen speciaal voor jou op Zandvoort. Kijkcijfers van de Formule 1 die weer enorm zijn. Je zet een hele wereld weer in beweging.

,,Mijn focus ligt daar natuurlijk niet zo op, want ik ben vooral bezig met racen. Maar ik denk toch ook wel dat het redelijk logisch is dat dit in Nederland allemaal gebeurt, toch? Als iemand het heel goed doet in een bepaalde wereldsport. Er is nooit een Nederlander voor me geweest die een Formule 1-race heeft gewonnen.''



Is er een moment van reflectie geweest, de laatste maanden? Dat je terugkeek en dacht: jeetje, een paar maanden terug reed ik nog in een Toro Rosso en nu heb ik als Red Bull-coureur al een race binnen en nog zes keer het podium gehaald?

,,Je bent zo druk de hele tijd, dat je daar nauwelijks aan toekomt. En weet je, ik heb dat ook niet zo nodig. Ik hoef helemaal niet terug te kijken. Waar ik nu sta, zoals ik het nu heb, dat is het beste dat er is. Veel beter dan wat er is geweest, zeker. Ik was ervan uitgegaan dat ik nu zo'n beetje zesde zou staan (Verstappen eindigde zijn tweede seizoen als vijfde op de WK-ranking, red.). In een glazen bol kijken doe ik niet meer, eigenlijk loop ik sinds de winst in Spanje al voor op mijn eigen verwachtingen. Ik leef meer in het moment. Niet te ver achteruitkijken, niet te ver vooruit. Ik zie wel wat er gebeurt, elke dag. Heb weinig zorgen. Maak me sowieso weinig druk. Waar ik wel op terugkijk zijn mijn eigen races. Die kijk ik professioneel terug. Maar ook daarvoor geldt, de dingen die fout zijn gegaan, die kun je toch niet meer terugdraaien. Daar enorm over blijven jammeren, heeft eigenlijk heel weinig zin.''



Wat is dit jaar het lastigste moment geweest?

,,Toch de overstap naar Red Bull, na de eerste vier races. Een coureur vervangen (Verstappen ruilde van auto met Daniil Kvyat, red.) is het moeilijkste dat er is. Je moet het toch meteen goed oppakken. Vooraf heb je geen idee hoe dat zal gaan. Hoe voelt de auto aan? Hoe kom ik tot m'n recht in die wagen? In het begin is dat heel lastig, ook om dingen te veranderen. Bij Toro Rosso wist ik op een gegeven moment wel hoe ik alles wilde. Hoe ik mijn stuur wilde hebben. Hoe mijn stoeltje moest. Al die dingen, maken wel een verschil. Bij Red Bull was dat na die overstap allemaal nog onbekend.''



Hij reed de vrije trainingen. De kwalificatie. En toen was er meteen die vuurdoop op het Circuit de Barcelona-Catalunya, waar hij na de vroege crash van Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en Nico Rosberg een historische zege boekte. ,,Gelukkig pakte het daar meteen hartstikke goed uit. Leverde ik meteen het bewijs dat die overstap terecht was. Maar daar heb ik me ook wel supergoed op voorbereid. Direct daarna kwam Monaco met die crash, dat was meteen een flinke tegenvaller.''



Net als in 2015 crashte hij in het prinsdom. Op de website van Red Bull Racing noemde hij zijn optredens in Monaco laatst de 'twee slechtste weekenden van de laatste twee jaar'. ,,Dat circuit is iets speciaals. Altijd rijden op de grens. En in mijn geval eroverheen.



,,Maar ook dat kan gebeuren'', beseft hij nu dondersgoed, als tiener die nog lang niet is uitgestudeerd in de koningsklasse van de autosport. ,,Je leert daar ook weer enorm van. En de race daarna begon ik in Canada gewoon weer op nul. Zo benader ik het sowieso altijd, hoor. Ook volgend jaar weer. Ook dan begin ik weer op nul.



Of hij dan al serieus kan meedoen om de wereldtitel? Hij weet het zelf niet goed. ,,Omdat niemand nog weet hoe de auto's en de regels de verhoudingen straks gaan veranderen. Maar het vertrouwen dat we het nog beter gaan doen, dat is er zeker.''