Verstappen zint in Sotsji op een dubbele revanche

De Limburger heeft ook in Rusland nog wat goed te maken. In zijn laatste Grand Prix voor Toro Rosso gaf de motor er vorig seizoen in rondje 34 de brui aan. Niet bepaald het gewenste afscheid voor de Limburger, die Toro Rosso met succes als springplank gebruikte naar de top.



Maar hoe liggen zijn kansen hier zondag? Verstappen was twee weken geleden, eenmaal afgekoeld, eigenlijk best te spreken over de kracht van zijn RB13. Hij kon Sebastian Vettel in de Ferrari en de Mercedes van Lewis Hamilton aardig bijbenen in die openingsfase van de race. Verstappen gaf meteen aan dat dat ook met de vorm van het circuit in Bahrein te maken kan hebben gehad, of met de hoge temperatuur in de woestijn. Maar toch, het gaatje met Mercedes en Ferrari wordt elke race iets kleiner.