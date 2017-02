Verzet Go Ahead zinloos: schorsing Manu blijft staan

De 23-jarige Manu, die in januari overkwam van Brighton & Hove Albion, zal daardoor geschorst zijn voor het thuisduel tegen ADO Den Haag van aankomende zaterdag. Manu kreeg afgelopen zaterdag, in het met 1-2 gewonnen duel bij NEC, twee keer geel. In de eerste helft kreeg de Dordtenaar geel voor het wegtrappen van de bal. In de 63ste minuut kreeg hij zijn tweede gele kaart van de wedstrijd voor een vermeende schwalbe in het strafschopgebied, zo oordeelde scheidsrechter Björn Kuipers. De internationale toparbiter kreeg na afloop echter flinke kritiek op deze beslissing.



Koen Adriaanse, woordvoerder van de KNVB meldde gisteren al tegen de Stentor: ,,Clubs zijn in Nederland onderling een tuchtreglement overeengekomen, dat kunnen we niet halverwege een seizoen ineens gaan aanpassen.”



Veel hoop had Lugt dan ook niet, maar hij heeft wel voor elkaar gebokst dat de KNVB het onderwerp in gaat brengen bij de adviescommissie tuchtrecht voor een mogelijke regelwijziging.