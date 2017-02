Verzuipen in zee vol meningen

Terwijl deze week wederom bleek hoe ­hopeloos we zijn weggezakt in ons eigen moeras. Op de ­coëfficiëntenlijst van de UEFA staan we inmiddels dertiende, waardoor zelfs onze landskampioen volgend jaar niet meer direct geplaatst is voor de Champions League.



Zelfs Zwitserse clubs doen het beter. België is ons al ruimschoots voorbij.

Op de avond dat AZ kansloos van Olympique Lyon verloor en Ajax worstelde in Warschau, won AA Gent van Tottenham Hotspur. Anderlecht versloeg Zenit Sint-Petersburg. Racing Genk speelde 2-2 gelijk in Roemenië. Het valt niet uit te sluiten dat er straks drie Belgische clubs in de achtste finales van de Europa League staan.



Het is bepaald geen nieuwe ontwikkeling, maar nog steeds zijn er volop voorzitters en directeuren die vinden dat we alles in Nederland maar lekker moeten laten zoals het is. De stadions zitten best vol. Feyenoord verloor een paar maanden geleden nog van Go Ahead Eagles! Nou dan!



Het is, vanuit het perspectief van Heracles of PEC Zwolle bezien, hartstikke begrijpelijk. Puur persoonlijk zou ik hier hartstochtelijk willen pleiten voor een eredivisie met 24 clubs, per direct, en gezien de huidige prestatiecurve van NAC is 28 misschien nog wel beter.



Het punt is alleen: het kan zo niet langer.



Wie niet inziet dat grondig ingrijpen pure noodzaak is, zit uitsluitend in zijn eigen achtertuintje te koekeloeren. Het Nederlandse voetbal gaat ten onder aan zijn eigen kortzichtigheid, zijn eigen conservatisme, zijn eigen gerommel in de marge, zijn eeuwig wijzen naar anderen, zijn overvloed aan democratie.



We verdrinken in onze zee van meningen. ­Iedereen wil meebeslissen over de koers van het schip, er is niet één kapitein, er zijn er wel honderd. Play-offs, minder clubs, een BeNeLiga: je kunt er oeverloos over discussiëren, maar het is tijd voor visie en krachtig leiderschap.



Geen geschifte dictator graag, maar kap met dat gelul en gepolder. Trotseer de woeste golven - en snel een beetje.



Daadkracht, graag. Doe iets.