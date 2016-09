Video: Amateur Caron verrast in KLM Open

Schippers strijdt met eeuwige rivale om diamant

19:52 Voor de zoveelste keer dit seizoen neemt Dafne Schippers het vrijdag op tegen Elaine Thompson. De twee topsprintsters treffen elkaar in het Koning Boudewijnstadion van Brussel op de 100 meter in de Diamond League. Inzet is de eindzege in het lucratieve klassement, goed voor een diamant en een premie van 40.000 dollar.