VIDEO: Arsenal verslaat Burnley na krankzinnige slotfase

Een flink aantal van de 60.000 fans in het Emirates Stadium die vroegtijdig het stadion verlieten, liepen een hoop spektakel mis. Shkodran Mustafi had na een uur spelen Arsenal op voorsprong gezet door op aangeven van Mesut Özil raak te koppen. In de 92ste minuut maakte Burnley gelijk door een benutte strafschop van Andre Gray, maar vijf minuten later trok Arsenal alsnog de drie punten naar zich toe. Alexis Sanchez was koelbloedig. Terwijl Burnley-doelman de hoek in dook, ging de bal tergend langzaam door het midden raak.



Arsenal blijft door de overwinning in het spoor van koploper Chelsea, dat het later op de dag opneemt tegen Hull City. Arsenal klimt door de overwinning wel over rivaal Tottenham Hotspur, dat zaterdagavond met 2-2 gelijkspeelde tegen Manchester City. Liverpool ging zaterdag op Anfield verrassend met 2-3 onderuit tegen Swansea City.