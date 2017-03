VIDEO: België laat na om in Rusland te stunten

De gelijkmaker van Aleksandr Boekharov viel in de extra tijd. Christian Benteke was trefzeker bij de bezoekers. Hij bracht twee goals op zijn naam. Ook Kevin Mirallas trof doel voor België.

Bondscoach Roberto Martinez had in het Belgische basisteam liefst zeven wijzigingen aangebracht in vergelijking met de WK-kwalificatiewedstrijd afgelopen zaterdag tegen Griekenland (1-1). Onder anderen Thibaut Courtois (heup), Marouane Fellaini (teen) en Laurent Ciman (knie) ontbraken wegens blessures. Mede daardoor kwam Thomas Vermaelen weer eens in actie. De ex-Ajacied is al enige tijd hersteld van een blessure, maar bij AS Roma krijgt hij amper speeltijd.