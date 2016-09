Video: City baas van Manchester

Update Quintana slaat aanvallen Froome af en gaat Vuelta winnen

18:35 De Colombiaanse wielrenner Nairo Quintana heeft de eindzege in de Ronde van Spanje zaterdag zo goed als veiliggesteld. De kopman van Movistar pareerde in de laatste bergetappe, met de aankomst op de Alto de Aitana, alle aanvallen van Chris Froome. Quintana reed in de laatste meters zelfs nog weg bij zijn Britse rivaal en vergrootte zijn voorsprong naar 1 minuut en 23 seconden. De 26-jarige Colombiaan rijdt zondag in de rode leiderstrui naar de finish in Madrid.