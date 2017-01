VIDEO: Curry en Durant leiden Warriors langs Rockets

Porte klasse apart in Tour Down Under

Richie Porte was al de leider in de Tour Down Under, maar de Australische wielrenner heeft er vandaag in de voorlaatste etappe geen misverstanden over laten bestaan wie zondag als winnaar gehuldigd gaat worden. Porte won de rit met aankomst bergop in Willunga Hill dankzij een vlammende aanval in de slotkilometer.