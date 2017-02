VIDEO: Degradatiezorgen voor Leicester City na kansloze nederlaag tegen ManUnited

Manchester United blijft ondanks de zege zesde in de Premier League, maar blijft in de buurt van Arsenal en Liverpool, concurrerende clubs in de strijd om een plaats in de lucratieve en prestigieuze Champions League. In de eerste 40 minuten gebeurde er weinig in het duel tussen Leicester City en Manchester United, maar kort voor rust scoorden Henrikh Mkhitaryan en Zlatan Ibrahimovic binnen 78 seconden twee keer: 0-1 en 0-2.



Ranieri paste direct na de rust een dubbele wissel toe, maar het mocht niet baten voor The Foxes. Drie minuten na rust gooide de Spaanse middenvelder Juan Mata de wedstrijd op slot met de 0-3. Daarna speelde de ploeg van José Mourinho vakkundig uit. Daley Blind speelde de tweede helft mee op linksback.



Het was voor Leicester City alweer de vierde opeenvolgende nederlaag in de competitie. Bovendien kwam de ploeg in 2017 nog niet tot scoren in competitieverband. In de FA Cup werd nog wel met 1-2 gewonnen bij het Everton van Ronald Koeman. Binnenkort neemt Leicester City het in de achtste finales van de Champions League op tegen Sevilla.