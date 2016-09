Video: Dembélé de grote man in Old Firm

De Old Firm is terug. Vier jaar lang moesten de Schotse fans het doen zonder de kraker Celtic-Rangers, maar vandaag was het weer genieten. De Celtic-fans konden feestvieren dankzij een 5-1 zege op de aartsrivaal, die vanwege een faillissement werd teruggezet naar het vierde niveau in Schotland. Fransman Moussa Dembélé, niet te verwarren met de voormalige AZ-spits, was met een hattrick de grote man bij de katholieke club.