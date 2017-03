VIDEO: Ellen Hoog stopt met hockeyen: 'Het oude lijf is op'

,,Ik voel dat het klaar is. Het is vooral een gevoelskwestie," sprak de speelster van AH & BC voor de camera's van Ziggo Sport na de wedstrijd tegen Pinoké. ,,Ik heb zin om andere dingen te doen en daar ook de vrijheid voor te voelen. Dus ook op vrijdagavond en zondag, om af en toe een weekendje weg te gaan en andere dingen te doen.. Nee, dames 2 zit er niet in, daar ben ik dan weer net iets te fanatiek voor. Een stapje lager komt er misschien in de toekomst nog wel van. Volgend jaar in ieder geval niet, ik wil even m'n lijf rust gunnen. Het oude lijf is op."