VIDEO: Gelijkspel voor Everton bij Hull City

Hull City kwam al na vijf minuten op voorsprong via aanvoerder Michael Dawson. De verdediger schoot een doorgekopte hoekschop langs keeper Joel Robles, die opnieuw de geblesseerde Maarten Stekelenburg verving onder de lat. In blessuretijd van de eerste helft kwam de ploeg van Koeman langszij dankzij een eigen doelpunt van doelman David Marshall. Via de vuisten van de grabbelende Schot verdween een hoekschop van Everton in het net.



Robert Snodgrass schoot Hull City in de 65e minuut uit een fraaie vrije trap weer op voorsprong. Een paar minuten eerder had Snodgrass al een vrije trap vanaf nagenoeg dezelfde afstand op de kruising geschoten. Everton pakte toch nog een puntje dankzij Ross Barkley, die in de 84e minuut een voorzet van Leighton Baines vrij kon inkoppen: 2-2.



Hull City droeg door het gelijkspel de laatste plaats over aan Swansea City, dat op oudejaarsdag nog in actie komt tegen Bournemouth. Everton sluit het kalenderjaar af als nummer zeven van de Engelse competitie met 27 punten uit negentien wedstrijden. De ploeg van Koeman beleeft vooralsnog een wisselvallig seizoen. De Nederlandse manager hoopt zijn selectie komende maand, als de transfermarkt weer open is, te kunnen versterken. Koeman aast op onder anderen Morgan Schneiderlin en Memphis Depay, die nauwelijks aan spelen toekomen bij Manchester United.