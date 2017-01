VIDEO: Gretig en jeugdig Everton vernedert Manchester City

De Belgen speelden een hoofdrol bij Everton. Romelu Lukaku opende in de 34ste minuut de score na een mooie aanval via Tom Davies en Kevin Mirallas, die de assist gaf op Lukaku. Kort na de rust verdubbelde Mirallas zelf de voorsprong met een schuiver in de verre hoek.



Ruim tien minuten voor tijd nam de pas 18-jarige Tom Davies met een stiftje de derde treffer voor zijn rekening. De 19-jarige debutant Ademola Lookman bepaalde in blessuretijd de eindstand op 4-0.



De achterstand van Manchester City op koploper Chelsea is door de nederlaag opgelopen tot tien punten. Everton blijft zevende en heeft nu nog negen punten minder dan nummer vijf Manchester City.



Koeman ging na het derde doelpunt flink uit zijn dak langs de lijn. ,,Dit was een uitstekende teamprestatie, we hebben ze in de tweede helft afgestraft. Een perfecte middag'', zei de coach na afloop. ,,Davies haalt een hoog niveau sinds hij in de ploeg staat. Hij brengt rust in het spel, maar ook een bepaalde agressiviteit. De ommekeer is gekomen in de wedstrijd tegen Arsenal, sindsdien zie ik een ander team.''