VIDEO: koude oorlog tussen Mourinho en Guardiola

Scorende De Jong heeft al naar programma PSV gekeken

9:28 Siem de Jong speelt mogelijk nog een duel bij Jong PSV alvorens hij zijn rentree in het eerste elftal maakt. ,,Het ging goed vanavond en natuurlijk was ik blij met de goal. Na rust voelde ik wel even de bovenbenen in de eerste minuten omdat we even hadden stilgezeten. Ik ben het nog niet helemaal gewend en kon nog geen negentig minuten spelen. Dit is wel een goede stap."