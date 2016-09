Video: Pijnlijke nederlaag Barça bij debuut Cillessen

Gesink: Ik heb gevochten en ben tevreden met vijfde plek

10 september Een tweede ritzege zat er niet in, maar met de vijfde plaats in de laatste bergetappe van de Ronde van Spanje was Robert Gesink zaterdag ook bijzonder tevreden. De klimmer van LottoNL-Jumbo was de hele dag op avontuur geweest met een groepje, in de achtervolging op twee koplopers die tijdens de slotklim van de Alto de Aitana werden ingerekend. ,,In de finale moest ik passen toen Atapuma en Latour aanvielen'', zei Gesink. ,,Ik heb tot de laatste meter gevochten en ben tevreden met mijn vijfde plek.''