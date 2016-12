VIDEO: Warriors komen sterk terug, Spurs down bij Clippers

NOC*NSF wil groot onderzoek naar misbruik

11:09 NOC*NSF wil volgend jaar een onderzoek starten naar misbruik in de sport in Nederland. Een woordvoerster van de sportkoepel bevestigt berichtgeving daarover in de Volkskrant vrijdag. Het onderzoek moet duidelijk maken op welke schaal seksueel misbruik in de afgelopen dertig jaar in de Nederlandse sportwereld is voorgevallen.