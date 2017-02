Videoscheids, laat maar komen

Laten we het over eerlijkheid hebben. Dit weekend zagen we in Engeland tijdens een FA Cup-wedstrijd een schitterend voorbeeld van doellijntechnologie. Vlak voor tijd kopte Sean Ragget van amateurclub Lincoln City zijn ploeg naar de overwinning tegen Premier Leagueclub Burnley. Kroegtijgers actief op het vijfde niveau slopen dure profs. Jongensboek en sporthistorie. Maar eh, zat die kopbal van Ragget wel? Op het horloge van de scheidsrechter klonk een geluidje. Piep! Bal is de doellijn gepasseerd. Een van de verrijkingen van dit voetbalseizoen is de entree van de videoscheidsrechter. Tijdens de bekerwedstrijd Ajax - Willem II, geleid door Pol van Boekel, beleefde hij zijn wereldprimeur. Een maand geleden bewees hij opnieuw zijn waarde. Dat gebeurde bij een volgend bekerduel. Van Boekel gaf tijdens FC Utrecht-Cambuur een penalty aan de thuisclub, maar hij herriep zijn beslissing na interventie van collega Danny Makkelie die in de regiewagen had gezien dat het absoluut geen strafschop was.

Zondag komt PSV op bezoek in de Kuip. Je houdt je hart vast dat een arbitrale dwaling de doorslag gaat geven. Het scheidsrechterskorps is niet bepaald lekker op dreef de laatste weken.



Wie fluit er zondag? Serdar Gözübüyük mocht de Johan Cruijff Schaal tussen PSV en Feyenoord leiden, Kevin Blom deed dit seizoen PSV - Feyenoord, Bjorn Kuipers Feyenoord - Ajax en Pol van Boekel Ajax - PSV. Ik hoop op Bas Nijhuis. Hij is qua toppers nog niet aan de beurt geweest, maar scheidsrechtersbaas Dick van Egmond is niet zo op hem gesteld. Nijhuis durft de wedstrijd in hoog tempo te laten ontrollen, maar ook deze scheidsrechter is niet foutloos. Het zou waardeloos zijn als hij live een cruciale overtreding mist of buitenspel over het hoofd ziet.



Wat mij betreft zijn de experimenten in het bekertoernooi al geslaagd. Met onmiddellijke ingang invoeren in de competitie, te beginnen met Feyenoord - PSV. Zo'n hele operatie schijnt duur te zijn, maar gerechtigheid mag wat kosten.