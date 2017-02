Vier keepers strijden om erfenis Stockmann

Europees avontuur 'Nederlands' Fenerbahçe voorbij, Huntelaar wel door

19:52 Dick Advocaat is er met Fenerbahçe niet in geslaagd zich te plaatsen voor de achtste finales van de Europa League. Met Robin van Persie en Jeremain Lens in de basis kwam de Turkse topclub voor eigen publiek niet verder dan 1-1 tegen FC Krasnodar.