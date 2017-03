Vilhena wel of niet, dat scheelt

Veel mensen weten het na Ajax' uitglijder op het Woudensteinse kunstgras zeker: nu wordt Feyenoord kampioen. Met nog maar zeven wedstrijden te gaan zes punten voor op Ajax, een beter doelsaldo en nog een PSV-Ajax in april. Wat me elk weekend met stomheid slaat is de wisselvalligheid. Tegen Sparta was Feyenoord schandalig slecht, de week erna tegen AZ steengoed en gisteren had de gedoodverfde landskampioen bij rust met 3-0 achter kunnen staan.

Ajax bakt ze ook bruin. Thuis tegen FC Kopenhagen, zonder aanvoerder Klaassen, speelde het elftal van Peter Bosz geweldig. Gisteren tegen Excelsior speelde Ajax onthutsend zwak. PSV beheerst het ook. Vaak is het niks, soms is het alles. Vitesse idem dito. Is er één club die dit seizoen drie wedstrijden op rij een 8 voor de uitvoering scoorde? Het lijkt wel of consistentie niet bestaat. Individueel zie je die grilligheid ook. Neem Matthijs de Ligt. Eerst die risicovolle perfect uitgevoerde sliding waardoor Van Duinen geen 1-0 maakt en tien minuten later leidt de 17-jarige Ajacied zomaar de bal in en komt Excelsior wel op voorsprong.

Zelfs een stoere verdediger als Botteghin overkomt het. De Braziliaan voor en na rust was een wereld van verschil. Uitersten. Natuurlijk bezondigen Real Madrid en Barcelona zich ook. Maar niet in extremis.



In Nederland loopt het de spuigaten uit. Er wordt diep door ondergrenzen heen gezakt. Sparta-Feyenoord 1-0, vijf dagen later Vitesse-Sparta 5-0. Ik heb de indruk dat elke wedstrijd op zich staat. Vorige week behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Daarom waag ik me er niet aan om met stelligheid te verklaren dat de Coolsingel zal volstromen.



Tonny Vilhena kan dan wel beweren dat zijn aanwezigheid niet uitmaakt, maar dat is wel het geval. Gisteren was hij de beste man, verantwoordelijk voor de ommekeer in de wedstrijd. Hij mist straks vier wedstrijden, die jongen wordt deze week namelijk niet vrijgesproken. Hij is de vlees geworden consistentie. Een volle Coolsingel is de vader van de gedachte. Een wens, niks meer, niks minder.