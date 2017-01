Vincent Janssen nog niet op dood spoor in Londen

Komend weekeinde is het precies een jaar geleden dat Vincent Janssen die magische zondagmiddag beleefde tegen Feyenoord. Drie keer scoorde hij namens AZ tegen zijn oude club. Januari 2016 was sowieso de maand dat hij losbrandde, met in totaal zes goals in drie opeenvolgende eredivisieduels. Nu is het weer januari, een maand waarin Janssen bij zijn huidige club Tottenham Hotspur nu verder in de verdrukking raakt. Hij nam afgelopen week zelfs fit op de tribune plaats.



Wat is de precieze status van Janssen bij Spurs?

Hij moet dus knokken om de wedstrijdselectie te halen bij een Engelse topploeg, die sinds de jaarwisseling nóg een tandje heeft bijgeschakeld. Op nieuwjaarsdag tegen Watford kwam trainer Mauricio Pochettino met een nieuw spelsysteem. Drie verdedigers, twee opkomende backs en twee creatieve middenvelders achter diepe spits Harry Kane. De uitslagen sindsdien in de competitie: 4-1 zege op Watford, 2-0 zege in de topper met Chelsea, 4-0 zege op West Bromwich Albion. Kane is helemaal 'los', wordt uit alle hoeken en gaten gelanceerd door spelers als Christian Eriksen, Dele Alli en Heung-Min Son. Die types kunnen momenteel beter in zijn dienst spelen dan de zelf naar goals hunkerende Janssen, die eerst nog als partner van Kane werd geprobeerd.



In het FA Cup-duel met Aston Villa mocht Janssen op 8 januari wel starten, maar werd hij gewisseld na een uur. Zijn optreden, met slechts één schot op doel, oogstte bijtende kritiek van oud-spitsen Alan Shearer en Gary Lineker in de studio van de BBC.



'Een slechte versie van Roberto Soldado', noemden ze hem cynisch. Soldado is een Spaanse ex-spits van Spurs die gemakkelijk scoorde bij Valencia, maar in Engeland flopte en voor Spurs slechts 7 goals maakte in 52 competitieduels.