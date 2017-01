Vitesse het decor van nieuw geluk

Hij heeft de luxe van een goedgevulde bankrekening. Hij hoeft de rest van zijn leven niet meer te werken, maar kan lekker toeren in zijn Ford Mustang, een muscle-car uit 1966. Zijn trots. Hij kan wekelijks op en neer naar schoonvader Johan Neeskens in Zwitserland, om dan urenlang over voetbal te praten. Hij kan gewoon lekker helemaal niks doen.



Maar alles wat Ricky van Wolfswinkel echt wil, is voetballen. Hij is nu 27 jaar, in de bloei van zijn leven. En altijd is er die hunkering naar het stadion. Naar de wedstrijd. De spits moet verloren tijd inhalen. De voorbije jaren, waarin hij vaker op de bank heeft gezeten. Of de tribune. Bij Vitesse moet hij weer het echte plezier terugkrijgen. ,,Ik ben bovenal een liefhebber", vertelt hij.



De spits van Vitesse krabt even aan zijn baardje. Mocht het beeld bestaan dat hij in de afgelopen jaren is veranderd in een broodvoetballer, dan heeft iedereen het toch deerlijk mis. ,,Natuurlijk speelt geld een rol", zegt hij. ,,Ik ben een prof. Maar hoe iedereen er ook over denkt, voor mij is de sportieve kant altijd leidend geweest."



Hij verzit even. ,,Ik heb logische stappen gemaakt in mijn carrière. Van Vitesse, dat destijds in nood was, naar FC Utrecht. Ik kon naar AZ, maar koos voor de geleidelijke weg omhoog. Daarna was Sporting Portugal ideaal. Niet de Europese top, maar de subtop. Weer een moeilijkheidsgraad er bij. Dat ging goed en daarop was Norwich City een volgende stap. Niet de top van Engeland, wél de Premier League. Ik heb er altijd over nagedacht."