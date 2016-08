Voetbalstad vol haat, nijd én liefde

De keurige namen en beroepen die je vroeger in clubblad De Spartaan kon lezen, vind je in deze wijk niet per se terug. Dichter en Spartaan Jules Deelder woont aan de westkant van het centrum, drie kilometer verderop, niet ver van het typische Sparta-café Ari. Schrijver en journalist Hugo Borst is een doorgewinterd Sparta-fan van vader op zoon, maar hij groeide niet op in West.



,,Sparta is ook niet de club van Rotterdam-West, eerder van de stad zelf, de noordelijke kant van de Maas'', aldus Oudenaarden. ,,Niet voor niets hebben ze ook op het Noordereiland, in Crooswijk en aan de Prinsenlaan gespeeld. Ze verhuisden pas in 1916 naar Spangen, toen nog een polder.''



De buurt rondom Sparta veranderde in die honderd jaar, de club veel minder. Over Feyenoord kun je deels hetzelfde beweren, maar onmiskenbaar is dat wél heel nadrukkelijk een lokaal bolwerk. De club van Zuid was al in de jaren dertig populair en trok veel grotere bezoekersaantallen. Rijendik stonden de fans aan de Krommezandweg en aan het Afrikaanderplein. Dokwerkers en havenwerkers vooral, voor wie voetbal de enige vorm was van vertier.



Buurtjongens

Spelers zoals Puck van Heel, Bas Paauwe, Jan Linssen, Adri van Male, Leen Vente en Gerard Kerkum waren stuk voor stuk buurtjongens en lokale helden. Feyenoord is zijn volkse arbeiderscultus nooit meer kwijtgeraakt, hoezeer het sinds de jaren zeventig ook uitgroeide tot een nationaal en internationaal voetbalbolwerk, met supporters in haast alle postcodegebieden van Nederland.



Net als de Maas stroomt voetbal door het hart van Rotterdam. Vraag het maar aan allemansvriend Peter Houtman. ,,De hele dag word ik aangesproken door mensen over Feyenoord, Excelsior en Sparta. In de stad, de supermarkt, of thuis in Spijkenisse. Vrienden vragen: Peet, word je daar nou nooit doodmoe van? Maar ik ben het gewend. Na mijn carrière als prof dacht ik nog dat het iets rustiger zou worden. Daar bleek niets van waar.''