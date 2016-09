Voetbaltrainers zijn niet te benijden

'Een coach is zo goed als zijn materiaal', wordt er dan vaak geroepen. Dat is natuurlijk niet helemaal waar. Een coach kan wel degelijk het verschil maken. Dat laten bijvoorbeeld op dit moment Alex Pastoor en Mitchell van der Gaag zien. Maar voor hoe lang? Vertrouwen van boven is daarbij zeer belangrijk. Dat bewijst Giovanni van Bronckhorst dit seizoen. Na een inktzwarte periode eerder dit jaar staat er nu een andere coach langs de lijn. Frank de Boer refereerde daar zelfs in de Italiaanse media aan na de knappe overwinning van zijn Inter op Juventus. Volgens deze media was Frank al op weg naar Monnickendam. Nu is hij tot de volgende wedstrijd weer een toptrainer.



,,Een goed team maken van gemiddelde spelers is gemakkelijker dan wanneer je alleen maar topspelers bij elkaar zet", zei Louis van Gaal twee weken geleden. Wellicht ook om zijn mislukte periode bij Manchester United te verklaren. Al onderschrijft zijn opvolger Mourinho afgelopen week deze filosofie. Maar bij Oranje bewees Van Gaal in Brazilië deze theorie ten volle.



Als zijn voormalige assistent Danny Blind goed heeft opgelet, moeten we ons met dit materiaal dus (gemakkelijk) kunnen kwalificeren voor Rusland. Duidelijke keuzes horen daar bij. Persoonlijk ben ik erg benieuwd wat Blind bijvoorbeeld doet als zoon Daley de komende weken geen minuut meer speelt. Al moeten we er niet van op kijken dat er dan vast een prachtige drogreden wordt opgevoerd.



Of om met Peter Bosz te spreken: ,,Daarom sta jij mij waarschijnlijk te interviewen en ben ik de coach." Dit zei de Ajax-coach tegen NOS-verslaggever Jeroen Grueter, die zich terecht afvroeg waarom Bosz nieuweling Ziyech al na een uur wisselde. De speler waarvan hij zei dat hij hem op vele posities kan gebruiken, maar 'm alleen stijf op rechts laat spelen. Waarom haal je 'm dan? Beide heren hadden toch zo'n goed gesprek gehad voor de transfer? Op deze wijze loopt het binnen de kortste keren spaak. Maar wie ben ik? Slechts een simpele stukjesschrijver. Overigens, nog altijd tien keer liever dan een voetbalcoach.