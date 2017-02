Volledig genezen Yeray verlengt bij Athletic Bilbao

Op 23 december 2016 maakte Athletic Bilbao op een persconferentie bekend bij Yeray een tumor uit zijn rechtertestikel was geconstateerd. Nog voor kerst werd de talentvolle verdediger geopereerd en daarna werkte hij al snel weer aan zijn herstel. De 22-jarige centrale verdediger was uitstekend aan het seizoen begonnen en snel uitgegroeid tot een vaste waarde bij de Baskische ploeg. Afgelopen zaterdag maakte Yeray zijn rentree voor Athletic Bilbao in de met 3-0 verloren uitwedstrijd bij FC Barcelona.



Dat hij uitgerekend tegen FC Barcelona zijn rentree maakt, was voor Yeray extra bijzonder. Beide clubs stonden begin januari, niet lang nadat het heftige nieuws naar buiten was gekomen, tegenover elkaar in de Copa del Rey. De spelers van zowel Athletic als Barcelona droegen toen voor aanvang van de wedstrijd shirts met daarop een steunbetuiging aan Yeray. Bovendien volgde in de 27ste minuut een massaal applaus van supporters, refererend aan het rugnummer van de jonge Spanjaard.