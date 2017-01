Voor altijd in Federers schaduw

In Melbourne kende Wawrinka zijn echte doorbraak, drie jaar geleden. Thuis in Zwitserland gaven Federer en zijn vrouw Mirka elkaar een 'high five' toen Wawrinka van Novak Djokovic won, en later in de finale van Rafael Nadal. De twee zijn bijzonder goede vrienden. Ze wonnen samen olympisch goud in 2008 en hielpen Zwitserland aan hun eerste en voorlopig enige Davis Cup in 2014.



Aan de vooravond van die finale tegen Frankrijk was er één keer een rel tussen de twee. Bij de World Tour Finals had Wawrinka zich in de halve finale tegen Federer groen en geel geërgerd aan Mirka Federer, die hem vanaf de tribune steeds uit zijn concentratie haalde en hem 'cry baby' zou hebben genoemd. Wawrinka liet in die partij vier matchpoints liggen, Federer won, en na afloop hadden de twee in de fitnessruimte een verhitte discussie. Ze tekenden snel de vrede en sloegen een week later in Frankrijk samen toe door het cruciale dubbelspel te winnen.



Zo close als vroeger is het duo niet meer. ,,Jarenlang heb ik Stan advies gegeven. Maar sinds een jaar of vijf belt hij me minder en minder. Logisch, hij heeft zijn eigen kennis en begeleidingsteam opgebouwd'', zei Federer gisteren na zijn zege op Mischa Zverev, de overwinnaar van Andy Murray.