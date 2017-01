Voor altijd jong

Harm Kolk (81) uit Rijswijk rent drie keer in de week. Het houdt hem fit, spierpijn heeft hij nooit. 'Ik heb zeven keer de City-Pier-City gelopen.'



,,Een trainingsmaatje van de Haagse Atletiekvereniging Sparta zei vorig jaar tegen me: 'Als ik straks 60 word en jij 80, zullen we dan samen de 10 kilometer van de Leiden Marathon gaan lopen? Dat hebben we gedaan. We trokken die keer geen sprintje aan het eind, maar zijn samen, hand in hand, over de finish gegaan.



,,Sporten doe ik van jongs af aan. Toen ik 6 jaar was, zat ik al op turnen. Mijn moeder wilde dat ik fit en gezond opgroeide. De turnvereniging had ook een atletiekafdeling, waar ik actief was. Op mijn 15de liep ik voor de eerste keer de 1.500 meter. In militaire dienst liep ik twee keer de Vierdaagse met bepakking.



,,Daarna had ik niet veel tijd. Ik werkte, had een gezin en studeerde in de avonduren economie. Later tenniste ik elke week en speelde squash, maar daar bleef het bij. Totdat ik op mijn 68ste afstudeerde als jurist, een tweede studie die ik naast mijn baan had gedaan, en mijn vrienden vonden dat ik een buikje kreeg. Ik ben naar een sportschool gegaan en heb me aangesloten bij AV Sparta. Het doel was meedoen aan de City-Pier-City loop. Die heb ik inmiddels zeven keer gelopen en na mijn 75ste ook vier keer de 10 kilometer van de Leiden Marathon.



,,Tegenwoordig train ik twee keer in de week, soms drie keer. Ik kan gelukkig op mijn leeftijd nog veel en dat komt voor een groot gedeelte doordat ik fit ben. Spierpijn heb ik nooit. Ik werk met veel plezier een aantal dagen in de week als directeur van een ICT-bedrijf en verricht bestuurswerkzaamheden. Over het moment dat ik misschien niet meer alles kan, denk ik nog niet na. Mijn levensmotto is: 'Besteed al je energie aan zaken waar je invloed op kunt hebben en maak je niet druk om zaken waarbij dat niet het geval is.'''