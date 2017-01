'Voor Bartlehiem wist ik al dat ik ging winnen'

Alleen een elektriciteitshuisje met daarop een graffiti-tekening van een schaatser herinnert er nog aan 1997. Ergens een meter of dertig verderop moeten destijds lange banken op het ijs hebben gestaan. ,,Ik plofte helemaal achteraan neer. Een tip van Dries van Wijhe. Die was in 1985 meteen op het eerste vrije plekje gaan zitten, maar werd vervolgens onder de voet gelopen. Ik reed na het strikken van m'n veters zo weg, als 13de.''



De donkere nacht in. ,,Onder het bruggetje door, buiten de haven zag je al geen flikker meer. Bleef je tussen de twee rietkragen dan kon je gelukkig nauwelijks fout rijden. Maar al die meren. Man, dat was me moeilijk.. Op de Fluessen zijn we zelfs zo'n 400 meter de verkeerde kant op gereden. Fausto Marreiros had zo'n mijnwerkerslampje op z'n kop en die lag opeens aan de andere kant van de wal. Henk van Benthem en ik hadden dat snel genoeg door. Zijn we terug gereden en kwamen we in de tweede groep, met Piet Kleine, Yep Kramer en Erik Hulzebosch. Achteraf ons geluk, want die groep maakte toen net de oversteek naar de kop van de wedstrijd.''



We rijden naar Sneek, waar Angenent meteen op de Waterpoort klimt. Zijn blik tuurt over het water van de Geeuw. Een passerende trein, verderop op de spoorbrug, opent een nieuw deurtje in zijn geheugen. ,,Toen wij hier nog in het pikkedonker de stad uit gleden, stond er op die brug een trein stil. Vol met joelende mensen die uit de ramen hingen. Toen dacht ik écht: de wereld is gek geworden. Blijf toch lekker in je nest liggen, man... Vanaf de Zwette zag je twintig kilometer lang niks. Hier in Sneek besefte ik pas goed hoeveel volk er op de been was.''



Angenent stempelt er als eerste en zet dan koers richting Sloten, Stavoren en Hindeloopen. Het nog verduisterde deel van de tocht waarvan hij zich weinig herinnert. Hij is geen topfavoriet. Vraagt zich af hoe lang hij zich zo goed blijft voelen. ,,Een wedstrijd over 200 kilometer had ik nog nooit uitgereden. Op de Weissensee stond ik in 1994 volledig geparkeerd. En in 1995 en 1996 vroor het in Nederland, dus toen kreeg je me echt met geen stok het land uit. Maar, man, ik voelde me toch sterk, die hele dag.''



Net na de klok van achten komt nabij Workum de zon op. Nederland geniet mee, want nu het licht wordt, cirkelt er op weg naar Bolsward, Harlingen en Franeker voortdurend een televisie-helikopter boven de twaalf schaatsers voorop. Waar heel Nederland naar het Friese schaatsspektakel kijkt, waant Angenent zich soms in niemandsland. ,,In de stadjes stonden de grachten stampvol. Maar op weg naar Franeker... Soms zag je een boer rillend naast z'n trekker staan. Verder kwam je geen hond tegen.''



Een gevoelstemperatuur van zo'n min-20 weerhoudt de mensen er niet van massaal samen te drommen bij de klassieke Elfstedenmonumenten. Zoals het houten bruggetje van Bartlehiem. Wereldberoemd zijn de daar geschoten beelden. ,,Maar eigenlijk stelt het zonder al dat volk geen zak voor, hè'', grinnikt Angenent, als hij nu over de verlaten oeververbinding wandelt. ,,Het beroemdste bruggetje van Friesland, zeggen ze. Nou... Bertje Verduin heeft me later wel eens verteld dat hij hier per se als eerste onder de brug vandaan wilde komen, omdat hier altijd de mooiste foto's genomen worden. Toen dacht ik wel van: waar was jij mee bezig, joh?''



Het zwaarste deel van de finale begint er voor Angenent en de tot zes man uitgedunde kopgroep (Verduin, Stam, Kleine, Hulzebosch, Van Benthem) met het retourtje Dokkum. In de stad waar Bonifatius het leven verloor, begint Angenent te geloven in winst. ,,Kapot was ik helemaal nog niet. Ik was alleen maar bezig met wat nog komen ging. Windje mee, terug naar Leeuwarden. Wist ik dat spul bij elkaar te houden, dan ging ik de sprint winnen. Soms heb je van die dagen, dan weet je dat gewoon.''



En de groep blijft bij elkaar, op weg naar de Bonkevaart. Finishdecor met een illustere klank dankzij het gouden keeltje van Anneke Douwma (Bonke-, Bonke-, Bonkefaert!). Zonder ijs blijkt het gewoon een suf slootje langs de N355. Links de stad, rechts een nieuwbouwwijk. Voor heldenverering moet je een paar kilometer terug zijn, bij de Tegeltjesbrug over de Murk.



,,Mooi, hè. Een finish in niemandsland'', merkt Angenent nu. ,,Maar daar had ik toen geen oog voor, hoor. Bert Verduin sprong hier eerst weg. Ik ging erop en erover en niemand kwam me nog voorbij. Voor Bartlehiem wist ik al dat ik ging winnen. Klinkt best wel arrogant, hè. Ach, ik had gewoon de supervorm. Ik was beresterk. Helemaal niet moe ook.''