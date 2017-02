Voor Boom is oogsttijd aangebroken

Topvorm

Om te winnen van mannen als Boonen, Van Avermaet en Sagan is topvorm onontbeerlijk. Op de vraag wanneer hij Boom voor het laatst in absolute topvorm heeft gezien, hoeft Verhoeven niet lang na te denken. ,,Drie jaar geleden, toen hij de Touretappe naar Arenberg won. Daar is hij twee maanden als een bezetene mee bezig geweest. Hij was in de Tour om die rit te winnen.''



Grote vraag is hoe ver Boom op dit moment van zijn topvorm verwijderd is, op de dag van Omloop Het Nieuwsblad en met nog ruim een maand te gaan tot de monumentale klassiekers.



Trainer Lamberts is helder. ,,Volgens mij gaat Lars in De Omloop tekortkomen. Hij komt geen kracht tekort, ook geen wedstrijdhardheid, alleen duurvermogen.''



De basisconditie van Boom is volgens zijn trainer nog niet voldoende. Bijvoorbeeld doordat Boom vorig jaar geen grote ronde reed en omdat hij na een valpartij in de Eneco Tour amper meer op de fiets zat. En de afgelopen maanden combineerde Boom zijn trainingen met een crossprogramma, wat ten koste ging van de duurtrainingen.



Trainen in de winter is de achilleshiel van Boom, stelt zowel Verhoeven als Lamberts. ,,Lars moet aangespoord worden'', zegt de laatste. ,,Het is de reden dat hij graag crost. Hij heeft uitdagingen nodig. Hij heeft het NK of WK cross nodig om naar toe te werken. Zonder doelen in de winter heeft Lars het moeilijk om te focussen op iets dat zes maanden verder ligt.''



Dus heeft hij baat bij een trainer die hem op de huid zit. Lamberts: ,,Zo vind ik, niet als mens maar als trainer, dat Lars soms een te goede papa en man is. Als Lars een rustdag heeft, is hij vaak met zijn kindjes in de weer, terwijl ik als trainer liever zie dat hij geen klap doet.'' Lachend: ,,Zijn vrouw gaat boos zijn als ze dit leest.''



Inmiddels heeft Boom een inhaalslag gemaakt. Zijn vijfde plek in de tijdrit van de Ronde van de Algarve, vorige week, is een teken dat Boom langzaam maar zeker op stoom begint te raken. Lamberts: ,,Kort achter mannen die wel een specifieke voorbereiding hebben gekend. Hij verbaasde mij. Ik heb tegen de ploeg gezegd: Lars mag mij in De Omloop nog eens verbazen. Ik denk dat hij nog niet voldoende omvang heeft om een ­finale te kunnen rijden. Al ga ik mijn handen er niet voor in het vuur steken, ik zou ze zomaar kunnen verbranden. Want Lars is een speciale.''