Voor het geld en voor de eer

Oude tijden

De Wolf rept over oude tijden die herleven. In de geschiedenis van het betaalde voetbal in Nederland eindigden Feyenoord, PSV en Ajax liefst 21 keer het seizoen als de top 3. Maar wie heeft dit seizoen de beste papieren voor plek vier? De Wolf, Booy en Maaskant tippen AZ of FC Utrecht. Maar het is afwachten hoe de Alkmaarders de dramatisch verlopen Europese uitschakeling verteren. De Wolf: ,,AZ en Utrecht ogen sinds de winterstop het fitste en spelen het beste voetbal. Tactisch valt Utrecht me op, geen ploeg heeft het daartegen makkelijk.''



Booy: ,,Lang dacht ik aan Heerenveen als kansrijkste nummer 4. Zij hebben het beste middenveld en aanval, het meeste talent, de meeste creativititeit. Maar verdedigend incasseren ze te veel, dat is cruciaal.''



Maaskant: ,,Heerenveen is te veel van de hakjes en frivoliteiten. Utrecht won recent van Heerenveen en Groningen, twee concurrenten. Dat is belangrijk voor het vertrouwen.''



Wat opvalt dit seizoen, zeggen de drie: er heeft zich niet echt een surprise in de subtop genesteld. Maaskant: ,,Ik had Groningen ertussen verwacht, maar zij kzijn te grillig.''



Booy: ,,Wat Twente doet, dankzij de inbreng van hun Manchester-City-huurlingen, is knap en onverwacht. AZ, Heerenveen en Vitesse mocht je achter de top 3 verwachten. Wat betreft budget en wisselingen in de spelersgroep valt Utrecht positief op. Het is knap dat ze er weer staan, nadat Ruud Boymans, Bart Ramselaar en Timo Letschert zijn vertrokken.''



De Wolf: ,,Bij Twente merkte ik aan aanvoerder Stefan Thesker dat hij gek werd over alle vragen of ze balen dat ze helemaal nergens voor spelen. 'Dat weten we al een tijdje', zei hij. Wat je daar vooral merkt? Die gasten spelen om zichzelf wekelijks te laten zien en het maximale uit de ploeg te halen. En dan zien ze wel welke eindklassering daar bij komt. Zo hoort het.''



Vitesse-trainer Henk Fraser kondigde ondanks plaatsing voor de bekerfinale al aan vol voor plek vier te gaan. Vanwege de tv-gelden. Maaskant: ,,Utrecht heeft vorig jaar een paar keer misgegrepen bij plek vier. Daar merk je hoe graag ze revanche willen.''



En zo heeft elke ploeg een reden om plek vier niet te laten lopen. De Wolf: ,,Dat maakt de strijd gewoon een heel leuke.''