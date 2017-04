Voor iedereen bij Ajax voelt dit als dé dag

Arena van lawaai

Waar ze bij Schalke vorige week in daden faalden, zijn de woorden tijdens de traditionele psychologische oorlogsvoering nu krachtig. Dat jonge Ajax gaat nog wat beleven in die Arena van lawaai, klinkt het dapper. Ajax-trainer Peter Bosz zegt: ,,Het zal nog een zware wedstrijd worden. Ik verwacht een getergd Schalke, dat vanaf de eerste minuut zal stormen om ons onder de voet te spelen. We zullen daarom vooral ook heel geconcentreerd moeten zijn.''



Het is verklaarbare voorzichtigheid, maar dan nog wint het optimisme zo vlak voor de kraker tegen Schalke het wel van het pessimisme. Zeker na vorige week is dit een kans uit duizenden voor Ajax. Na jaren doffe ellende in Europa. Een kans uit duizenden voor de supporters om hun club achterna te reizen als het er écht toe doet. Vanavond zijn er 2.700 fans van Ajax die stiekem al dromen van de finale in het Zweedse Solna.



Een kans uit duizenden voor de spelers om hun carrières te verrijken en een voorschot te nemen op hun sportieve en financiële toekomst. Zag ze vorige week razen over het veld. Elke tien minuten werden ze tonnen meer waard en kregen scouts lamme handen door alle aantekeningen.



Een kans uit duizenden ook voor Peter Bosz, die na een roerig eerste jaar een prestatie van formaat kan neerzetten. Ajax moest weer meetellen in Europa, kreeg hij mee als doelstelling. En nee, de Europa League is bij lange na geen Champions League. Maar een halve finaleplaats in het huidige voetballandschap is voor een Nederlandse club een topprestatie. Al blijft de vraag of het een eventueel misgelopen kampioenschap gevoelsmatig compenseert.



Maar Bosz gaat liever nog niet mee in de euforie. Wat het met hem persoonlijk doet dat hij na Van Gaal óók de halve finale kan halen? Bosz praat een beetje om de vraag heen en zegt dan dat Ajax het eerst maar eens moet laten zien. Trots is hij al wel op wat Ajax voorlopig heeft laten zien in Europa. Maar juist nu verwacht men een halve finale. Bosz: ,,We zijn, terecht hoor, heel kritisch op de staat van het Nederlands voetbal. Dan is het fijn als er ook een keer een succesje is. Maar dat moeten we eerst voor elkaar zien te krijgen.''



Bosz weet ook: een grotere kans komt misschien zo snel niet meer.