Voor racen lopen ze wel warm in de woestijn

Mocht u na de GP van morgenavond in Bahrein zoiets hebben van: hé, daar wil ik ook wel eens rijden? Goed nieuws, dat kán. Voor 20.000 euro kunt u hier het hele Formule 1-circuit van Sakhir samen met wat vrienden voor een avondje afhuren. Onder racefanaten uit het nabij gelegen Saudi-Arabië mateloos populair. Kost een aardig centje, maar dan scheurt u dus wel onder kunstlicht door de woestijn op hetzelfde asfalt als Max Verstappen.



In de rijke collectie van sportwedstrijden die inmiddels georganiseerd wordt in de Golfregio, is deze Gulf Air Bahrain Grand Prix een bijzondere. Waar aan de Perzische Golf voor tal van andere evenementen doorgaans werkelijk geen local warmloopt, daar weten de Bahreini het circuit van Sakhir - The Home of Motorsports in the Middle East - wel te vinden.



Rij een rondje over het eiland-staatje - 20 kilometer breed, 50 kilometer lang - en je begrijpt meteen waarom Formule 1 hier in tegenstelling tot veel sporten wél enig bestaansrecht heeft. In een wereld waar zoveel (olie)geld tegen de plinten klotst dat zelfs de lokale politie in een Dodge Viper rijdt, is een vette sportauto een vrij voor de hand liggende investering.