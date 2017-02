Voormalig NBA-speler opgepakt tijdens duel Knicks

Volgens New York Daily News daagde de nu 53-jarige Oakley de huidige eigenaar van New York Knicks, James Dolan, uit door naar hem te schreeuwen. Beveiligers grepen in, en hadden de nodige moeite om Oakley mee het stadion uit te krijgen. De wedstrijd werd even stilgelegd en fans schreeuwden 'Oakley! Oakley!'



New York Knicks liet na afloop via Twitter weten: ,,Charles Oakley was bij onze wedstrijd vanavond en misdroeg zich en maakte zich schuldig aan belediging.''