Voortreffelijk in het voorjaar

'Ajacieden? Mooi-weer-voetballers zijn het!' Zo wil de achterban van Ajax' rivalen de club uit Amsterdam nog wel eens een tikkeltje neerbuigend neerzetten. Een term ontstaan vanuit de onderbuik om aan te geven dat Ajax-spelers niet zo van bikkelen zouden houden. En al helemaal niet als de regen klettert op een moeilijk bespeelbaar veld.



Het opvallende is: óók de statistieken wijzen uit dat Ajax zich heerlijk voelt in de lente. De laatste thuisnederlaag in de maanden maart, april en mei dateert al van meer dan tien jaar (!) terug. Dat was tegen Heerenveen (0-1), toen Tom de Mul de rechtsbuiten van Ajax was. En in uitwedstrijden dan?



Ja, op het kunstgras in Dordrecht (2-1) ging het in 2015 mis toen de competitie al was gespeeld. Maar feit is: Ajax verloor van de laatste 59 competitiewedstrijden in maart, april en mei slechts één keer. Mooie cijfers, al zal de kritische Ajax-fan er direct op wijzen dat de 1-1 bij De Graafschap vorig seizoen ook voelde als een verliespartij. De ploeg verloor er zelfs de titel mee.