Voorzitter Duitse voetbalbond haalt uit naar Beckenbauer

De voormalig voorzitter van Bayern München zou tussen februari 2005 en oktober 2006 5,5 miljoen euro hebben gedeclareerd voor zijn werkzaamheden bij de DFB. Tot nu toe hield Beckenbauer altijd vol dat hij de werkzaamheden onbezoldigd had verricht.



,,We wisten niet dat hij een som van 5,5 miljoen euro heeft ontvangen voor zijn werkzaamheden op het WK. Met deze feiten lijkt het wel duidelijk dat hij niet als vrijwilliger werkte", zegt Grindel in Frankfurter Allgemeine.



,,Voor mij is volledig onbegrijpelijk dat de leden van de toenmalig organiserend comité dit thema over zo'n lange periode verzwegen hebben."