Vorstelijk salaris, maar ook kans op Vladiwostok-uit

Ook bij de hoofdmacht van Zenit zijn uitduels pittige ondermeningen. Goed, er zijn vier tegenstanders relatief dichtbij in Moskou. Maar FC Orenburg-uit is bijna 1800 kilometer vliegen. Diep in de Oeral, op de grens van Europees en Aziatisch Rusland. Of je moet op bezoek in onherbergzaam Grozny, waar Ruud Gullit nog een blauwe maandag trainer was. Of naar Krasnodar, Rostov, Tomsk. Die laatste stad ligt met de auto op twee dagen rijden van Moskou en het is er vier uur later dan in Sint-Petersburg.



,,Van Amsterdam tot de Canarische Eilanden. Binnen dat denkbeeldige gebied speel en reis je in de Russische Premier League. Zwaar en uitdagend tegelijk'', zegt Henk van Stee.



De ex-technisch directeur van Zenit zag de afgelopen jaren alle uithoeken van het immense Russische rijk wel een keer. ,,Elk team gaat een dag eerder weg voor een uitduel, of twee dagen. En ook de jeugd maakt al vroeg verre reizen. Toen ik bij Shakthar Donetsk in Oekraïne directeur opleiding was, stapten kinderen zes, zeven uur in de bus om een potje te voetballen. Dat was 'gewoon', zeiden ze. Ze moeten ook wel in deze landen, door de gebrekkige infrastructuur.''



Vijf keer het salaris van een topclub uit de eredivisie. Zo veel kan Davy Pröpper verdienen in Rusland als PSV zou instemmen met een transfer. Maar daar moet je dus wel wat voor over hebben als speler. In Amerika is het NBA-basketbal regionaal georganiseerd. In Brazilië heeft elke deelstaat zijn eigen voetbalkampioenschap. In Rusland is die regionale spreiding er pas vanaf het derde niveau. Soms komen rijke clubeigenaren met foefjes om spelers die ze willen kopen te paaien. Toen Guus Hiddink bij Anzhi zat, trainde zijn selectie de hele week in Moskou. Daar woonde iedereen ook. Alleen in het weekeinde hoefden ze naar Anzhi te komen voor de wedstrijd.