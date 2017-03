Vrienden, maar nu even niet

Ook Hervé Renard is het niet ontgaan dat één van zijn internationals op het punt staat om een prachtig seizoen te gaan bekronen met een hoofdprijs. Dat was de reden dat de Franse bondscoach van Marokko deze week Karim El Ahmadi in het Grand Stade de Marrakech op de bank hield in de beladen oefenpartij tegen Tunesië.



El Ahmadi, die gisteren op Schiphol landde en vandaag voluit zal meetrainen met de koploper op Varkenoord, kwam wel bij de eerste oefeninterland tegen Burkina Faso in actie. Marokko won die wedstrijd op vrijdagavond met 2-0, maar dat zal de supporters in Rotterdam een zorg zijn.



Voor de aanhang van Feyenoord telt nog maar één wedstrijd en dat is de confrontatie zondag met aartsrivaal Ajax in de Arena. ,,Ja, zondag moet het gebeuren'', zegt El Ahmadi, die zonder pijntjes terugkeerde uit Marrakech.



De vraag is wie de middenvelder zondag in Amsterdam naast zich heeft staan. Is dat Tonny Vilhena, omdat huisjurist Joris van Benthem weer een mooie overwinning heeft behaald in Zeist bij de beroepszaak tegen de Feyenoorder? Of is dat de Zeeuw Bart Nieuwkoop, die zo nadrukkelijk op de deur klopt? Of is dat toch 'gewoon' international Jens Toornstra? Hij speelde eerder dit seizoen tegen ADO Den Haag, toen de Rotterdammers maar moeizaam draaiden zonder Vilhena.