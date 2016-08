Vrij en vrolijk naar de top

Een invalbeurt en een basisplaats. Meer tijd had Vincent Janssen niet nodig om zijn ploeggenoten bij Tottenham Hotspur te overtuigen van zijn klasse. Voor Georginio Wijnaldum verliep de kennismaking bij Liverpool al even voorspoedig. De internationals passen zich op het oog moeiteloos aan het niveau van de Engelse topclubs aan. In het mooiste affiche van de derde speelronde in Engeland richt de aandacht zich als vanzelf op hen.



In de kleedkamer van Spurs, zo liet Christian Eriksen merken, heeft Janssen de ogen van de outsider voor de landstitel geopend. De Deense spelmaker, niet bekend om zijn bloemrijke taal, kwam woorden tekort om zijn bewondering voor de ex-spits van AZ te omschrijven. ,,Hij mag uit Nederland komen, Vincent is écht Engels'', stelde de voormalige Ajacied. ,,Hij tackelt graag, gooit zijn lichaam in de strijd en houdt van puur voetbal.''



Het aanpassingsvermogen van de topscorer van de eredivisie van afgelopen seizoen verbaast ook coach Mauricio Pochettino. Werd Janssen aanvankelijk aangetrokken als alternatief voor aanvalsleider Harry Kane, inmiddels ziet de Argentijn in het duo een ideaal koppel. Dele Alli, het Engelse supertalent, betaalt hiervoor de rekening. Vorige week zat hij op de bank, terwijl Janssen het gehele duel met Crystal Palace (1-0 winst) volmaakte.