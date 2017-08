Vrouwelijke sporters domineren Nederland sportland

Door Lisette van der Geest

Een goudmijn was het niet, maar ik verdiende mijn geld ooit in het schaatsen, een sport waarin ik nooit hoefde te vechten voor dezelfde erkenning als mannen. Nee, dan wielrennen, voetbal en tennis, sporten waar prestaties vaak worden vergeleken met die van de andere sekse. En de conclusie luidt dan steevast: de vrouwen leggen het af. Ze slaan de bal minder hard en accuraat, ze zijn tactisch minder onderlegd, ze fietsen langzamer, ga zo maar door. Niet zo gek dus, dat het recente succes van de Nederlandse voetbalsters deels samenging met een haast feministische golf die het land overspoelde.

Voor de goede orde: dit wordt geen verontwaardigd betoog over het verschil in erkenning. Er bestaat nu eenmaal een achterstand in een aantal sporten. Misschien heb ik makkelijk praten. Schaatsers, mannen en vrouwen, rijden hun wedstrijden altijd tegelijkertijd en op dezelfde locatie. Over media-aandacht hebben 'we' geen klagen. Wielrensters? Die omarmen uit arren moede de uitnodiging voor twee wedstrijddagen - waaronder een kermisnummer - terwijl de mannen hun drieweekse Tour de France afwerkten. Maar gelijkheid kost tijd.

Volledig scherm Lisette van der Geest in actie op de 1500 meter tijdens de ISU World Cup in Thialf in 2009. © ANP

Overheersing

Wat ondanks die achterstand in het oog springt, is het succes van Nederlandse vrouwelijke topsporters. Zij domineren Nederland sportland. Om maar even wat recente winnaressen te noemen: Ranomi Kromowidjojo, Dafne Schippers, de voetbalsters, Ireen Wüst, Marianne Vos. En de lijst gaat nog veel verder.

De overheersing van Nederlandse vrouwen is niet iets van de laatste maanden. Naar de Zomerspelen vaardigde Nederland een jaar geleden voor het eerst meer vrouwen af dan mannen: 135 om 107. Sinds 2000 wordt meer dan de helft van de Nederlandse sportmedailles gewonnen door vrouwen.

De grote vraag is hoe dat komt. Deels speelt geluk een rol. In Nederland wordt niet, zoals bijvoorbeeld in de voormalige DDR gebruikelijk was, of tegenwoordig nog in China, vrouwelijk talent gescreend op fysieke mogelijkheden en aan de hand daarvan ingedeeld bij de sport die de grootste kans biedt op succes. In Nederland komen talenten doorgaans toevallig met de juiste sport in aanraking én ze hebben van huis uit de mogelijkheid om die sport te beoefenen.

Dat Nederlanders gemiddeld lang en sterk zijn, kan een verschil maken, maar zeker niet hét verschil. We behoren (bij de mannen) ook niet tot de tien beste landen in het volleybal en het basketbal, toch langemensensporten pur sang.

Volledig scherm Dafne Schippers werd gisteravond voor de tweede keer op rij wereldkampioen op de 200 meter sprint. © ANP

Optelsom van factoren

Het succes bij de vrouwen is een optelsom van factoren, weet sportsociologe Agnes Elling van het Mulier Instituut. Deels heeft het te maken met welvaart in een land en de mate van emancipatie. Op beide punten scoort ons land goed. Voor kinderen in Nederland is het normaal om te sporten. Elling: ,,Meisjes in Nederland mogen excelleren, dat is vanzelfsprekender dan jaren geleden.''

In veel sporten speelt ervaring op jongere leeftijd een rol. Dat geldt absoluut voor een technische sport als schaatsen. Dat schaatsers tegenwoordig op emancipatiegebied weinig te klagen hebben, komt overigens ook omdat Stien Kaiser, Ans Schut en Carry Geijssen in de jaren 60 al voor een doorbraak zorgden. De eerste drie Nederlandse olympische winterkampioenen waren vrouwen, Sjoukje Dijkstra voorop. Pas het vierde goud was voor een man: Kees Verkerk.

Volledig scherm De Zweedse Sarah Sjostrom en Ranomi Kromowidjojo met hun medailles op het WK zwemmen in Boedapest. © Getty Images

Breedte

Een andere reden voor het succes van de Nederlandse sportvrouwen volgens Elling: ,,Sinds 2005 is er meer geïnvesteerd in de sport in Nederland. Dit zorgde voor ontwikkeling in de breedte, vooral bij vrouwen. Bij ons bestaat een vrij uniek systeem van sportverenigingen, waarbij meisjes al op jonge leeftijd betrokken zijn.''

Dat vrouwen in veel landen, en in sommige landen nog steeds, niet mochten sporten, maakt dat er ook een mondiaal niveauverschil is tussen de seksen. Kort door de bocht: het is makkelijker om als vrouw de wereldtop te halen.

Volledig scherm Anna Kournikova in 2003. © ANP Dat succes en gelijkheid niet hand in hand gaan, bewees Anna Kournikova. Jarenlang was de Russin 's werelds best betaalde tennisster, wat zij bovenal dankte aan haar uiterlijk, niet aan haar prestaties op de baan. Bij mannen is zoiets ondenkbaar. De best betaalde sporter van het afgelopen jaar, Cristiano Ronaldo, haalt weliswaar een substantieel deel van zijn inkomsten uit het poseren met ontblote torso, maar de Portugees werd óók verkozen tot beste voetballer ter wereld.

Seksisme

Uiterlijk telt. Wie afgelopen week inschakelde voor de 100 meter sprint voor vrouwen op de WK atletiek, zag onder meer kettingen, grote strikken in haren en lila lippenstift. Er is een ontwikkeling gaande, waarin vrouwensporten serieuzer worden bekeken, maar impliciet is er nog steeds sprake van seksisme, stelt Elling. ,,Bijvoorbeeld in het vrouwenvoetbal: expliciet wordt het niet gezegd, maar seksisme bestaat tussen de regels door. Er is - soms onbewust - kleinerend taalgebruik, of er wordt gesproken over babes, zoals je ook hockeybabes hebt. Mannen maken opmerkingen als: 'Daar kan ik ook wel naar kijken'. En bij zo'n opmerking draait het niet om het voetbal.''

Het knuffelgehalte bij vrouwen lijkt daarnaast hoger te liggen. Wanneer atlete Sifan Hassan, de beoogde winnares van WK-goud op de 1500 meter, in totale ontreddering voor de camera van de publieke omroep meermaals 'ik weet het niet' stamelt nadat ze is stilgevallen in de finale, wordt dat op sociale media bovenal ervaren als pijnlijk en onnodig. De verslaggever had haar ruimte moeten geven en zeker niet moeten doorvragen, luidt de kritiek.

Bij Dafne Schippers gebeurde een jaar geleden na haar teleurstellende olympische 100 meter iets soortgelijks. Het heeft er alle schijn van dat mannen in dezelfde situatie minder snel bijval van het publiek krijgen. Zij zijn niet zomaar zielig en worden eerder gezien als klagers als ze emotioneel reageren na een wedstrijd.

Volledig scherm Sifan Hassan op het WK atletiek in Londen. © Photo News

Emotie

De vraag is of je als vrouw op dit soort medelijden zit te wachten. Of je wel beschermd wilt worden. Ik stond ook ooit voor de camera met een sleutelbeenbreuk, om te vertellen dat mijn wereldbekerdebuut twee dagen later niet door zou gaan. Zulke teleurstellingen horen bij topsport. Ze komen per saldo vaker voor dan vreugde. Het is puur, zoals topsport ook puur hoort te zijn. Bovendien: ben je als sporter zelf al niet de meest kritische van allemaal? Als tv-kijker wil ik zo'n reactie wél zien. Emotie maakt een prestatie.

En die voorsprong van Nederlandse vrouwen ten opzichte van hun seksegenoten in veel andere landen? Die verdwijnt vroeg of laat een keer, denkt sportsociologe Elling. ,,Je ziet dat steeds meer landen investeren, we hebben nu een beetje voorsprong op de concurrenten, maar die houd je niet. Steeds meer vrouwen sporten, het niveau is momenteel nog minder hoog dan bij de mannen, er komen straks andere landen die daar ook van gaan profiteren.''

Volledig scherm Jackie Groenen bij de huldiging voor de Oranje Leeuwinnen in Utrecht. © Remko Kool