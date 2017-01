Waar is de magie gebleven?

'Als je niet voor een van de twee clubs bent, is het bijna onmogelijk om een eredivisiewedstrijd uit te kijken', twitterde ene Lars dit weekend. In de regel heeft hij gelijk. Veel wedstrijden verdienen niet meer dan een samenvatting van tien minuten. Sommige nog minder. Met dergelijke teksten bezegel ik ongetwijfeld mijn lot als presentator, maar hoe onderscheidend is dit werk nog? Sinds elke mafketel die zich opsluit in een huis, bus of vakantieoord de status van BN'er bereikt, is er weinig van de magie van het televisievak over. Om over de politiek nog maar te zwijgen. Dat is eigenlijk verworden tot één groot Big Brother-huis. Zet een matrozenpetje op of wissel elke dag van kapsel en wees vooral heel erg boos, dan ben je vandaag de dag al geschikt voor de politiek. En vertel vooral je eigen waarheid en veroordeel eenieder die daar niet in mee gaat. Dát is onze toekomst. Ook in het voetbal.



Natuurlijk zijn er uitzonderingen. PSV - SC Heerenveen was echt de moeite waard. En natuurlijk zijn er nog nuchtere mensen. Twee weken geleden liep ik samen met mijn goede vrienden Mari en Piet in Groningen Ron Jans en zijn vrouw Marjo tegen het lijf. Ze waren een dagje uit winkelen. Spontaan besloten we met zijn allen te gaan eten. Ron nam een schnitzel, Marjo twee sliptongetjes gebakken in boter. Ondertussen vertelde hij over zijn vertrek bij PEC. Een keuze op gevoel, zonder iets achter de hand. Hij wil er met de zestig in aantocht nog alles uithalen. Hij beschreef zijn toekomst als iets magisch. Zijn ogen twinkelden. De tijd stond even stil.