Waar moet de Max Verstappen-fan heen?

Sepang

In Europa betaalt u het minst in Hongarije en Oostenrijk (zie onder), waar u voor zo'n 100 euro al een weekendje plezier krijgt. Nog veel goedkoper kan het echter buiten Europa. Op het circuit Sepang in Maleisië staat u zelfs al voor zo'n 22 euro drie dagen naast het asfalt op de K2 Hillstand.



Onoverdekt, dus neem een paraplu mee. En ook in China (vorige week) en Japan blijven de toegangsprijzen mild. Neemt niet weg dat reizen naar deze oorden dan wel weer een dure onderneming is. Dus mocht u daar niet toevallig toch al zijn, op de desbetreffende data, dan blijft een Europese GP sowieso het voordeligst.



SportStadion.nl, in Nederland de grootste speler op de markt van Formule 1-reizen, biedt in Oostenrijk en België bovendien net even iets extra's voor de Verstappen-fan. Zo is er op het circuit van Spielberg, de thuishaven van Red Bull, straks een speciale Max Verstappen-tribune, waar SportStadion duizenden Nederlanders naartoe gaat brengen.



Waar ze in Spielberg half juli in totaal 40.000 man verwachten, wordt er op 10.000 Nederlanders gerekend. ,,Er is daar zelfs een Max Verstappen-camping voor de deur, waar 2500 man verblijven'', vertelt Jeroen Huis in 't Veld, directeur van SportStadion.nl. ,,Dat wordt een tweede Spa (in België, waar het vorig jaar wemelde van de Nederlanders, red.). We hadden voor Oostenrijk 5000 kaarten, die binnen 48 uur allemaal verkocht zijn. Iedereen krijgt een oranje shirt aan, dat wordt daar één gigantisch oranje vak. Een Hollands feestje en een tweede thuisrace voor Max.''