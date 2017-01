'Waar onze logica eindigt, begint die van de Chinezen'

Het klinkt wat onaardig, maar in relatieve zin is China waarschijnlijk het slechtste voetballand ter wereld aller tijden. Het is op zichzelf al een fascinerende, ongelooflijke prestatie: 82ste staan op de FIFA-wereldranglijst, één plek onder Saint Kitts en Nevis, een minuscuul eilandengroepje in de Caraïbische zee.



En dat met 1,4 miljard inwoners, miljoenen voetballers en ongekende budgetten om te investeren in faciliteiten, trainers en opleidingen. In oktober verloor China eerst een WK-kwalificatiewedstrijd van Syrië (0-1), om een paar dagen later kansloos ten onder te gaan tegen Oezbekistan (2-0). Het land speelde in de historie op één WK, in 2002, waar het met drie roemloze nederlagen werd weg­gevaagd en zelfs niet scoorde.



,,Natuurlijk wordt het niks met die Chinese Super League'', zegt zaakwaarnemer Rob Jansen overtuigd. ,,Het is net zo tijdelijk als in de jaren 70 in de VS, of later in ­Japan en de Arabische landen. Er is geen enkel fundament. Niets."



Nog maar een jaar of tien geleden was het Chinese voetbal doordrenkt met corruptie en omkoping. Het niveau was dramatisch, ver verwijderd van landen zoals Zuid-Korea of Japan.



Maar toch: de invloed van de Chinese Super League wordt steeds groter. Onmiskenbaar zet het grote geld de internationale verhoudingen op scherp in de voetbalwereld, nu de Engelse Premier League niet meer per se de rijkste is. Ook spelers als Robin van Persie en Wesley Sneijder kregen al diverse aanbiedingen vanuit China. Vooralsnog bedankten ze voor de eer, maar de verleidingskracht van het geld is groot.