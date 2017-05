Waarom het wielerpeloton permanent op dieet is

Elke calorie die er in gaat, moet er ook weer uit. En dus willen renners en hun begeleiders precies weten hoeveel calorieën iemand eet. Dat is een tijdrovend proces. Lotto-Jumbo-kopman Steven Kruijswijk (1,78 meter bij 63 kilo) houdt precies bij wat hij eet. ,,Ik ben er best intensief mee bezig. Via de ploeg en met een diëtist, om te kijken hoe laag ik kan zitten met mijn vetpercentage. Je moet wel fit blijven en niets verliezen qua vermogen.''



Bij Lotto-Jumbo doen ze verder aan voedingsperiodisering. Kruijswijk (en de andere klassementsrenners van de ploeg) eten afhankelijk van de training die erop volgt. Mathieu Heijboer: ,,We koppelen de voeding aan het type training. Kort door de bocht: bij intervaltrainingen moeten ze meer koolhydraten eten, bij rustige duurtrainingen moet de energie uit vetten komen. Ergens voelt het niet makkelijk als coach, al die focus op voeding. Aan de ene kant stimuleer je je renners om niet te zwaar te zijn, aan de andere kant wil je geen extreem gedrag bevorderen. Daarom is onze begeleiding op dit gebied ook zo intensief: we willen misstappen voorkomen.''



Ook voor Tom Dumoulin (1,86 meter bij 69 kilo) zijn die laatste pondjes extreem belangrijk. Hij is bezig aan een transitieperiode als wielrenner: van tijdrijder naar klassementsrenner. Daarvoor moet hij vermageren. ,,Gewicht is superbelangrijk. Vervelend belangrijk, eigenlijk'', zegt hij. ,,Want het is best wel een opgave. Vijf uur trainen is zwaar, maar vijf uur trainen met nét genoeg energie is nog veel zwaarder.



,,Of ik er veel mee bezig ben? Niet meer dan andere renners. Maar als iemand een dagje met me meeloopt die geen verstand heeft van voeding of wielrennen, dan weet ik zeker dat hij denkt: 'What the fuck!?' Ik ben er zelf wel in veranderd. Vijf jaar geleden gaf ik een interview met De Limburger. Toen zei ik: 'Wat maakt die ene hamburger nou uit?' Toch is er een moment gekomen dat die ene hamburger wél telt in mijn hoofd.''



Het gevaar is dat renners te véél afvallen. Afvallen is nog iets anders dan uitmergelen. Daarom wordt Steven Kruijswijk door zijn coaches gewaarschuwd als zijn gewicht te laag wordt. Verder worden zijn bloedwaardes en hormonen regelmatig gemeten. Want te dun is risicovol. Bauke Mollema: ,,Ik heb van mezelf een snelle verbranding en een heel laag vetpercentage - daar heb ik geluk mee. In het begin was ik zwaarder in de winter - twee kilo of zo. Probeerde ik het eraf te krijgen, kreeg ik meteen de ziekte van Pfeiffer. Het kan dus ook averechts werken.''