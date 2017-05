Waarom het stratencircuit van Monaco geen romance is voor Verstappen

Max Verstappen en de GP van ­Monaco. A match made in heaven, zou je denken. De Limburgse virtuoos achter het stuur en het kroonjuweel van de koningsklasse, vermomd als ultieme coureurstest. Maar nee. De eerste twee dates, ze verliepen stroef.



Monaco speelt vooralsnog hard to get met Limburgse Max, die er zelf toch alles aan gedaan heeft om de liefde te laten ontluiken. Hij verhuisde zelfs naar het prinsdom, maar het circuit liet hem twee jaar achter elkaar een blauwtje lopen in de vangrail.



Nu onderneemt Verstappen een derde poging. Zijn lievelingscircuit zal het nooit meer worden, zo is op te maken uit zijn vooruitblik die hij deelt vanaf een dobberend ponton aan een pier in de Port ­Hercule, waar het dezer dagen fileparkeren is voor de miljoenen euro's kostende plezierjachten.

Die glamoureuze setting waarin het zondag zal wemelen van de modellen, filmsterren en andere celebs, die kan hij wel waarderen. Maar de coureur in hem kijkt toch vooral naar zijn podium. Naar het asfalt dat zich als een slang door het verleidelijke circus vol Gucci, Prada en Ferrari krult.

