Waarom Kiki Bertens Parijs kan winnen

De vorm

De slagen zitten er goed op, het voetenwerk is in orde en de conditie misschien wel beter dan ooit. Kiki Bertens heeft de smaak te pakken de laatste weken. Vorige week in Madrid de kwartfinale, nu in Rome de halve. Bij beide toernooien was zo'n beetje de hele wereldtop aanwezig. Die goede vorm zorgt voor veel zelfvertrouwen en, zo werkt dat bij Bertens, dat zelfvertrouwen zorgt weer voor een betere vorm. Hoe groot is het contrast met de eerste maanden van dit jaar, het hardcourtseizoen. Bertens liet de schouders snel hangen, werd soms wanhopig van haar spel. Maar zodra ze het gravel weer onder haar voeten voelde, werd de stijgende lijn ingezet.



Nu is Bertens kalm en ontspannen, een paar mindere games of een break tegen doen haar niets. Toen gisteren midden in een rally ineens loeiharde muziek door de speakers klonk en het spel werd gestopt, moest ze lachen. Nog niet zo lang geleden had ze gevloekt. Het toont haar gemoed.

Maar: het is een dunne lijn. Die vorm en het zelfvertrouwen zijn normaal gesproken in een week niet verdwenen. Maar in Parijs voelt Bertens de druk. Als halvefinalist van vorig jaar zijn de ogen op haar gericht, en daar is ze niet zo van. Het is zoals Raemon Sluiter zegt: beter dat ze over je praten dan dat niemand je opmerkt. Aan de coach de taak om Bertens zo ontspannen mogelijk te houden.