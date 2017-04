Max kijkt 'gewoon' vooruit, ook na succes in China

Turboleven

Dan mag de wereld nog eens een uitgebreide bespiegeling in

retroperspectief verlangen, het turboleven van Verstappen is al een stationnetje verder beland. ,,China is geweest'', legt hij later in eigen taal uit in een kleinere setting, als de buitenlandse pers vertrokken is en hij nog snel even een één-op-één met een Britse radio-journalist heeft afgewerkt.



De autosportfans mogen dan jubelen, Verstappen doet dat zelf niet. ,,Ik blijf daar altijd heel neutraal in. Dan raakt het je ook niet, of het nu slecht of goed gaat. Zo gaat het altijd, joh. Het is allemaal mooi om te horen, maar het doet me persoonlijk niks. Ik kijk gewoon vooruit. Ben hier al sinds maandag en heb wel leukere dingen gedaan. Jetskiën, met quads rijden.''



Vooruitkijkend dan maar. Denkt hij na China nog steeds dat de vijfde plaats achter Ferrari en Mercedes hier gewoon weer het hoogst haalbare is? ,,Ja, vijfde en zesde. Er zijn wat kleine updates. Kleine dingetjes aan de auto, niet dat je daar wat van gaat zien. Maar daar gaan we geen gat van 1,3 seconden mee dichten.''



Dus dat wordt een hartstikke saaie race, wordt er al zuchtend geconcludeerd aan de tafel. ,,Mwah, dat dacht ik ook van China...'', zo krijgt Verstappen de aandacht van zijn toehoorders terug. ,,Maar inderdaad, als er gewoon niks gebeurt, wordt het hier rijden om de vijfde en zesde plek. Het is lekker warm, de banden zullen dus wat sneller slijten. Maar verder... Regenen gaat het hier sowieso niet. En dat we na 'China' hier ook automatisch het podium halen, zo werk het niet'', legt Verstappen nog maar eens uit. ,,Maar geef me de auto die dat wel kan en we gaan vaker op het podium eindigen.''



Wanneer die auto klaar is voor de strijd met Mercedes en Ferrari? Teambaas Christian Horner denkt pas na de zomer. Talentcoach Helmut Marko denkt al in Hongarije, in juli. ,,Ik voorspel maar gewoon niks'', besluit Verstappen. ,,Ik blijf gewoon m'n best doen en dan zie ik het allemaal wel.''