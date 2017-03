Wake-upcall voor Feyenoord

Het zal geen verrassing zijn dat ik heel veel aanhangers van Feyenoord ken. En dat ik dus precies weet met hoeveel zenuwen en stress die mensen al wekenlang de titelstrijd in de eredivisie volgen. Dit is echt dé kans voor Feyenoord om eindelijk weer eens kampioen te worden, maar eigenlijk houden al die supporters al een tijdje rekening met het feit dat het ergens onderweg nog zal misgaan. Zoals ze bij Ajax juist denken dat het nog wel in orde komt.



Van die aanhangers van Feyenoord begrijp ik wel dat ze gisteren rond half vijf hun handen dichtknepen met het feit dat Ajax slechts één puntje was ingelopen. Maar het is voor diezelfde supporters te hopen dat ze er intern bij Feyenoord heel anders tegenaan kijken. Want dit was het weekeinde waarin Feyenoord een reuzenstap naar de titel had kunnen zetten. Ajax krijgt alleen nog een lastige uitwedstrijd in Eindhoven tegen PSV.