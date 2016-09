Wanhopige Baghdatis appt zijn vrouw tijdens wedstrijd

Dus verdween Baghdatis na drie droge setjes uit het toernooi in New York. Het appje kwam de nummer 44 van de wereld nog wel op een waarschuwing te staan. ,,Een waarschuwing is normaal, zo zijn de regels", aldus Baghdatis. ,,Of ik een boete zal krijgen, weet ik niet. Ik zou het in elk geval overdreven vinden. Ik heb niemand beledigd of gedood.''



In 2012, in de tweede ronde van de Australian open, was Baghdatis ook al een keer de wanhoop nabij door zijn eigen spel. Destijds was er geen telefoon voor handen, dus ramde de Cyprioot binnen een minuut vier rackets kapot. De laatste twee haalde hij niet eens uit het plastic. Het kwam de oud-finalist op een boete van 770 Australische dollars te staan.